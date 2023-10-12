До портів Великої Одеси зайшло ще два судна

Балкер Xin Shun. Фото: MarineTraffic

Сьогодні, 12 жовтня, до портів Великої Одеси прямують ще два судна для завантаження. Йдеться про балкери Peter S та Xin Shun, які йдуть до портів Чорноморськ та Південний.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Зазначимо, що балкери стали 21 та 22-м суднами, що скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною. А вийшли з портів Великої Одеси станом на сьогодні вже 19 суден, більшість з яких вже успішно дісталася до кінцевих пунктів.

Що відомо про судна

Peter S — балкер під прапором Ліберії, побудований у 1995 році. Порт приписки — Монровія (Ліберія). Дедвейт — 71550 тонн.

Xin Shun — балкер під прапором Панами, збудований у 2002 році. Порт приписки — Гонконг. Дедвейт — 75846 тонн.

Маршрут балкера Peter S. Фото: скриншот

Маршрут балкера Xin Shun. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом вересня Україна продовжувала експорт зерна Чорним морем. За минулий місяць з портів Великої Одеси вийшло 10 суден, які були завантажені 50 тисячами тонн агропродукції для різних країн світу.

Ми писали, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Румунії голови двох країн підписали декларацію про взаємодію. Зокрема, йдеться про безпекову ситуацію на Чорному морі. За словами верховного головнокомандувача, найближчим часом запрацює тристоронній зерновий коридор (Україна — Молдова — Румунія). Також було погоджено подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції України.