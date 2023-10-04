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Робота зернового коридору у вересні: кількість експорту з портів Великої Одеси

4 жовтня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота зернового коридору у вересні
Судно з зерном вийшло з одеського порту. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом вересня Україна продовжувала експорт зерна Чорним морем. За минулий місяць з портів Великої Одеси вийшло 10 суден, які були завантажені 50 тисячами тонн агропродукції для різних країн світу. 

Про це в етері національного телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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"Ці судна вивозять як аграрну продукцію, так і іншу, то це не виключно для експорту агропродукції. Якщо подивимось на вересень, то вдалося таким шляхом вивезти приблизно 50 тисяч тонн. Цей шлях тільки зараз розвивається, сподіваємось, він і надалі буде розвиватись, і можна буде вийти на багато кращий показник уже в наступні тижні", — зазначив Тарас Висоцький.

Ефективність зернових коридорів без участі РФ

За словами Висоцького, Україна не розглядатиме варіанти співпраці з РФ у питаннях експорту збіжжя. Проте продовжує працювати над цим питанням з президентом Туреччини, ООН та іншими західними партнерами.

"Для постачання зерна працює Дунайський регіон, який працює попри постійні обстріли інфраструктури, також відбувається експорт залізницею, через сухопутні маршрути. Ну, і меншою мірою автомобільним вантажним транспортом", — розповів заступник міністра.

Нагадаємо, станом на 4 жовтня тимчасовим зерновим коридором скористалося вже 12 суден. Наразі усі порти Великої Одеси відновили свою участь в експорті українського збіжжя Чорним морем.

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