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Работа зернового коридора в сентябре: количество экспорта из портов Большой Одессы

4 октября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа зернового коридора в сентябре
Судно с зерном вышло из одесского порта. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сентябре Украина продолжала экспорт зерна Черным морем. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 судов, загруженных 50 тысячами тонн агропродукции для разных стран мира.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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"Эти суда вывозят как аграрную продукцию, так и другую, то это не исключительно для экспорта агропродукции. Если посмотрим на сентябрь, то удалось таким путем вывезти примерно 50 тысяч тонн. Этот путь только сейчас развивается, надеемся, он и дальше будет развиваться, и можно будет выйти на много лучший показатель уже в следующие недели", — отметил Тарас Высоцкий.

Эффективность зерновых коридоров без участия РФ

По словам Высоцкого, Украина не будет рассматривать варианты сотрудничества с РФ по вопросам экспорта зерна. Тем не менее продолжает работать над этим вопросом с президентом Турции, ООН и другими западными партнерами.

"Для поставки зерна работает Дунайский регион, который работает несмотря на постоянные обстрелы инфраструктуры, также происходит экспорт по железной дороге, через сухопутные маршруты. Ну, и в меньшей степени автомобильным грузовым транспортом", — рассказал замминистра.

Напомним, по состоянию на 4 октября временным зерновым коридором воспользовалось уже 12 судов. Все порты Большой Одессы возобновили свое участие в экспорте украинского зерна Черным морем.

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