В порты Большой Одессы зашли еще два судна

Балкер Xin Shun. Фото: MarineTraffic

Сегодня, 12 октября, в порты Большой Одессы направляются еще два судна для загрузки. Речь идет о балкерах Peter S и Xin Shun, идущих в порты Черноморск и Южный.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Отметим, что балкеры стали 21 и 22 суднами, которые воспользовались временным коридором, объявленным Украиной. А вышли из портов Большой Одессы по состоянию на сегодняшний день уже 19 судов, большинство из которых уже успешно добрались до конечных пунктов.

Что известно о судах

Peter S — балкер под флагом Либерии, построенный в 1995 году. Порт приписки – Монровия (Либерия). Дедвейт — 71550 тонн.

Xin Shun — балкер под флагом Панамы, построенный в 2002 году. Порт приписки — Гонконг. Дедвейт — 75846 тонн.

Маршрут балкера Peter S. Фото: скриншот

Маршрут балкера Xin Shun. Фото: скриншот

Напомним, в течение сентября Украина продолжала экспорт зерна по Черному морю. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 судов, загруженных 50 тысячами тонн агропродукции для разных стран мира.

Мы писали, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию главы двух стран подписали право на взаимодействие. В частности, речь идет о ситуации с безопасностью на Черном море. По словам верховного главнокомандующего, в ближайшее время заработает трехсторонний зерновой коридор (Украина — Молдова — Румыния). Также было согласовано удвоение возможностей транзита через румынские порты до 4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции Украины.