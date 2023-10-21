До портів Великої Одеси знову прямує судно

Вантажне судно Rio. Фото: MarineTraffic

Після одноденної паузи знову фіксується рух у чорноморському коридорі. Сьогодні, 21 жовтня, в бік Одеси йде одне судно, ще одне — стоїть на вихід.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Яке судно йде до Одеси

Наразі відомо, що до портів Великої Одеси йде вантажне судно Rio дедвейтом 8,6 тис. тонн.

Маршрут вантажного судна Rio. Фото: скриншот

Яке судно виходить з порту

На вихід з одного із портів Одещини вийшов кейпсайз Jolanda дедвейтом 180 тис. тонн.

Маршрут балкера Jolanda. Фото: скриншот

Додамо, що вчора не фіксувався рух тимчасовим чорноморським коридором.

Робота зернових коридорів

Нагадаємо, що в серпні цього року запрацював тимчасовий морський "коридор", який створено передусім для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що до портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден. Цього разу приєднався навіть танкер-хімовоз. Це вперше судно цього типу прямує тимчасовим коридором, оголошеним Україною.