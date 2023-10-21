В порты Великой Одессы снова направляется судно

Грузовое судно Rio. Фото: MarineTraffic

После однодневной паузы снова фиксируется движение в черноморском коридоре. Сегодня, 21 октября, в сторону Одессы идет одно судно, еще одно стоит на выход.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Какое судно идет в Одессу

Пока известно, что в порты Большой Одессы идет грузовое судно Rio дедвейтом 8,6 тыс. тонн.

Маршрут балкера Rio. Фото: скриншот

Какое судно выходит из порта

На выход из одного из Одесских портов вышел кейпсайз Jolanda дедвейтом 180 тыс. тонн.

Маршрут балкера Jolanda. Фото: скриншот

Добавим, что вчера не фиксировалось движение по временному черноморскому коридору.

Работа зерновых коридоров

Напомним, что в августе этого года заработал временный морской "коридор", который был создан прежде всего для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что в порты Большой Одессы следует очередной караван в составе трех судов. На этот раз присоединился даже танкер-химовоз. Это первое судно этого типа, которое следует временным коридором, объявленным Украиной.