В порты Великой Одессы снова направляется судно

В порты Большой Одессы снова следует судно
После однодневной паузы снова фиксируется движение в черноморском коридоре. Сегодня, 21 октября, в сторону Одессы идет одно судно, еще одно стоит на выход.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Какое судно идет в Одессу
Пока известно, что в порты Большой Одессы идет грузовое судно Rio дедвейтом 8,6 тыс. тонн.
Какое судно выходит из порта
На выход из одного из Одесских портов вышел кейпсайз Jolanda дедвейтом 180 тыс. тонн.
Добавим, что вчера не фиксировалось движение по временному черноморскому коридору.
Работа зерновых коридоров
Напомним, что в августе этого года заработал временный морской "коридор", который был создан прежде всего для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.
Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.
Также мы писали, что в порты Большой Одессы следует очередной караван в составе трех судов. На этот раз присоединился даже танкер-химовоз. Это первое судно этого типа, которое следует временным коридором, объявленным Украиной.
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