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З портів Великої Одеси вийшло ще два судна з зерном

19 жовтня 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З портів Великої Одеси вийшло ще два судна з зерном
Балкер Xin Shun у морі. Фото: Ukrainian Shipping Magazine
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 жовтня, тимчасовим коридором з портів Великої Одеси скористалися ще два судна. Йдеться про балкери Xin Shun та Peter S.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Що відомо про судна

  • Балкери Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. тонн.
  • Peter S має дедвейт 71,5 тис. тонн. Відомо, що він був під завантаженням в порту Чорноморськ.

Рух до портів Великої Одеси

Станом на сьогодні на завантаження в одеські порти прямують також судна Ida дедвейтом 18,2 тис. тонн та Mariner, що має дедвейт 56,8 тис. тонн. Відомо, що перший балкер вже вдруге користується тимчасовим зерновим коридором. 

Робота зернових коридорів 

Нагадаємо, протягом вересня Україна продовжувала експорт зерна Чорним морем. За минулий місяць з портів Великої Одеси вийшло 10 суден, які були завантажені 50 тисячами тонн агропродукції для різних країн світу. 

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту збіжжя. 

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