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Из портов Большой Одессы вышло еще два судна с зерном

19 октября 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из портов Большой Одессы вышло еще два судна с зерном
Балкер Xin Shun в море. Фото: Ukrainian Shipping Magazine
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 19 октября, временным коридором из портов Большой Одессы воспользовались еще два судна. Речь идет о балкерах Xin Shun и Peter S.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Что известно о судах

  • Балкер Xin Shun дедвейтом 75,8 тыс. тонн.
  • Peter S имеет дедвейт в 71,5 тыс. тонн. Известно, что он находился под загрузкой в порту Черноморск.

Движение в порты Большой Одессы

По состоянию на сегодняшний день на загрузку в одесские порты направляются также суда Ida дедвейтом 18,2 тыс. тонн и Mariner, имеющий дедвейт 56,8 тыс. тонн. Известно, что первый балкер уже второй раз пользуется временным зерновым коридором.

Работа зерновых коридоров

Напомним, в течение сентября Украина продолжала экспорт зерна по Черному морю. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 судов, загруженных 50 тысячами тонн агропродукции для разных стран мира.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.

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