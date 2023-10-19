Из портов Большой Одессы вышло еще два судна с зерном
Сегодня, 19 октября, временным коридором из портов Большой Одессы воспользовались еще два судна. Речь идет о балкерах Xin Shun и Peter S.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Что известно о судах
- Балкер Xin Shun дедвейтом 75,8 тыс. тонн.
- Peter S имеет дедвейт в 71,5 тыс. тонн. Известно, что он находился под загрузкой в порту Черноморск.
Движение в порты Большой Одессы
По состоянию на сегодняшний день на загрузку в одесские порты направляются также суда Ida дедвейтом 18,2 тыс. тонн и Mariner, имеющий дедвейт 56,8 тыс. тонн. Известно, что первый балкер уже второй раз пользуется временным зерновым коридором.
Работа зерновых коридоров
Напомним, в течение сентября Украина продолжала экспорт зерна по Черному морю. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 судов, загруженных 50 тысячами тонн агропродукции для разных стран мира.
Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.
Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.
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