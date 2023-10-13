Оборона портів має бути пріоритетом для усіх країн світу, адже від цього залежить продовольча безпека

Захист чорноморських портів має стати пріоритетом для всього світу, — Зеленський
Зараз важливо, щоб світ був єдиний та солідарний у захисті та у підтримці зусиль України в обороні портів чорноморської акваторії, зокрема в Одесі та Дунаю — заявив Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Зустріч проходила в Одесі та розглядалися питання, у тому числі захисту енергооб'єктів у зимовий період.
Передають журналісти Новини.LIVE, які побували на підсумковій пресконференції.
Підтримка Нідерландів
Президент України разом з міністром Нідерландів були в порту Одеси, де змогли побачити наслідки російських обстрілів по цивільній інфраструктурі. За словами Володимира Зеленського, саме ці обʼєкти задіяні в експорті продовольства, тому це одна з найбільш підлих тактик, які можуть бути у світ. У наслідок такого терору руйнується не лише те, що є у портах та містах, а й нормальне життя багатьох людей в Україні, а також в інших країн, які залежать від постачання зерна з України.
"Солідарність Нідерландів є максимально ефективною. Є нове рішення Нідерландів для посилення нашої ППО. Обговорили подальші наші можливі кроки і що стосується коаліції F16, в якій Нідерланди відіграють лідерську роль. І щодо інших аспектів оборонної співпраці. Україна дуже вдячна", — зазначає Володимир Зеленський.
Альтернативні коридори
Сьогодні всі зусилля прикладаються для створення альтернативних коридорів в Чорному морі. Вже зараз функціонує один із морських шляхів, який почав працювати після виходу Росії із зернової угоди. Нідерландська сторона обіцяла допомогти у безпеці альтернативного експортного коридору.
"Ми працюємо з партнерами заради належного захисту коридорів та й загалом заради посилення наших позицій в Чорному морі. Це стосується і захисту неба в Одесі. Та захист неба в цілому в регіоні, зміцнення флоту та підтримка гуманітарного розмінування акваторії", — каже Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що російські міни є загрозою нормального судноплавства в усіх частинах Чорного моря, а це не лише у наших територіальних водах. Також на зустрічі було обговорено посилення санкцій проти Росії. Що ж до заарештованих активів країни агресора, то сторони зійшлися на тому, що вони мають бути спрямовані на відновлення України.
Нагадаємо що, Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.
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