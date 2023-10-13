Нидерланды помогут Украине защитить зерновые коридоры в Черном море

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.

Об этом в ходе рабочего визита в Одессе сообщил премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте.

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По словам Рютте, их страна поддерживала Украину с первых дней и будет поддерживать и дальше для обеспечения мира и спокойствия в мире.

"Я чрезвычайно восхищаюсь стойкостью и мужеством украинского народа, как гражданского населения, так и военных. Вооруженные силы Украины заставили Россию перебрасывать свой флот как можно дальше с Черного моря. Таким образом они защищают не только свою землю, но и весь мир. И им это удается", — сказал Марк Рютте.

Военная помощь Украине

Нидерланды вместе с Румынией и Данией передали ВСУ 15 танков Т-72 и стремится как можно быстрее передать истребители F-16.

"Мы доставляем боеприпасы к Леопардам и реактивным системам РСЗО. Мы еще раз демонстрируем, что другие мировые кризисы не отвлекают нас, они лишь укрепляют нашу решимость и помощь", — добавил глава нидерландского правительства.

Защита энергетики

Также Рютте отметил, что Нидерланды в этом году выделили на помощь украинской энергосистеме более 2 миллиардов евро. А общая сумма, вложенная в энергетику, составила 3,7 млрд евро.

"Эти средства направлены именно на обеспечение теплом украинцев во время отопительного сезона. Они помогли стране закупить газ и материалы для ремонта электросетей", — подытожил Марк Рютте.

Напомним, страны Черноморского побережья должны приобщиться к разминированию акватории. Пока в море остается много российских мин, создающих большие проблемы гражданским и торговым мореплавателям.