Нідерланди допоможуть Україні захистити зернові коридори у Чорному морі

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту збіжжя.

Про це під час робочого візиту в Одесі повідомив прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте.

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За словами Рютте, їхня країна підтримувала Україну з перших днів і буде підтримувати й надалі для забезпечення миру та спокою у світі.

"Я надзвичайно захоплююся стійкістю та мужністю українського народу, як цивільного населення, так і військових. Збройні сили України змусили Росію перекидати свій флот якнайдалі з Чорного моря. Таким чином вони захищають не тільки свою землю, а й увесь світ. І їм це вдається", — сказав Марк Рютте.

Військова допомога Україні

Нідерланди разом з Румунією та Данією передали ЗСУ 15 танків Т-72 та прагне якнайшвидше передати винищувачі F-16.

"Ми доставляємо боєприпаси до Леопардів та реактивних систем РСЗО. Ми вкотре демонструємо, що інші світові кризи не відволікають нас, вони лише зміцнюють нашу рішучість та допомогу", — додав голова нідерландського уряду.

Захист енергетики

Також Рютте зазначив, що Нідерланди у цьому році виділили на допомогу українській енергосистемі понад 2 мільярди євро. А загальна сума, вкладена в енергетику, становила 3,7 мільярда євро.

"Ці кошти спрямовані саме на забезпечення теплом українців під час опалювального сезону. Вони допомогли країні закупити газ та матеріали для ремонту електромереж", — підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, країни Чорноморського узбережжя мають долучитися до розмінування акваторії. Наразі у морі залишається багато російських мін, які створюють великі проблеми цивільним та торговим мореплавцям.