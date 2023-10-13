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Україна розробила план посилення ППО на Одещині, — Зеленський

13 жовтня 2023 18:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна розробила план посилення ППО на Одещині
Володимир Зеленський в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.

Про це під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів Президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, країна вже працює над планом забезпечення Одещини системами ППО та знає, де вони необхідні. 

"В Одесі найголовнішим наразі є посилення нашого ППО, зокрема ракетами для Patriot. Я не можу вам сказати, де будуть ці системи  і не можу сказати кількість, бо не маю права це робити", — наголосив Президент.  

Комбінована допомога енергосистемі

Також верховний головнокомандувач зазначив, що наразі в Україні можливий варіант забезпечення ППО. Йдеться саме про ті установки, яких мало у партнерів, тож вони не можуть надати їх у великій кількості. 

"Можливий навіть такий комбінований варіант: коли є системи, які в нас залишаться на завжди і коли нам нададуть певні установки лише на зимовий період для забезпечення захисту енергосистеми", — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

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