Україна розробила план посилення ППО на Одещині

Володимир Зеленський в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.

Про це під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів Президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, країна вже працює над планом забезпечення Одещини системами ППО та знає, де вони необхідні.

"В Одесі найголовнішим наразі є посилення нашого ППО, зокрема ракетами для Patriot. Я не можу вам сказати, де будуть ці системи і не можу сказати кількість, бо не маю права це робити", — наголосив Президент.

Комбінована допомога енергосистемі

Також верховний головнокомандувач зазначив, що наразі в Україні можливий варіант забезпечення ППО. Йдеться саме про ті установки, яких мало у партнерів, тож вони не можуть надати їх у великій кількості.

"Можливий навіть такий комбінований варіант: коли є системи, які в нас залишаться на завжди і коли нам нададуть певні установки лише на зимовий період для забезпечення захисту енергосистеми", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.