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Украина разработала план усиления ПВО в Одесской области, — Зеленский

13 октября 2023 18:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина разработала план усиления ПВО в Одесской области
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесчине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, страна уже работает над планом обеспечения Одесской области системами ПВО и знает, где они необходимы.

"В Одессе самое главное сейчас усиление нашего ПВО, в частности ракетами для Patriot. Я не могу вам сказать, где будут эти системы и не могу сказать количество, потому что не имею права это делать", — подчеркнул Президент.

Комбинированная помощь энергосистеме

Также верховный главнокомандующий отметил, что в настоящее время в Украине возможен вариант обеспечения ПВО. Речь идет именно о тех установках, которых мало у партнеров, поэтому они не могут предоставить их в большом количестве.

"Возможен даже такой комбинированный вариант: когда есть системы, которые у нас останутся всегда и когда нам предоставят определенные установки только на зимний период для обеспечения защиты энергосистемы", — подытожил Зеленский.

Напомним, власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

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