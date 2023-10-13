Оборона портов должна являться приоритетом для всех стран мира, ведь от этого зависит продовольственная безопасность

Корабль в украинском порту. Фото: Новини.LIVE

Сейчас важно, чтобы мир был объединен и солидарен в защите и в поддержке усилий Украины в обороне портов черноморской акватории, в частности в Одессе и Дунае — заявил Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Встреча проходила в Одессе и рассматривались вопросы, включая защиту энергообъектов в зимний период.

Передают журналисты Новини.LIVE, которые побывали на итоговой пресс-конференции.

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Поддержка Нидерландов

Президент Украины вместе с министром Нидерландов побывали в порту Одессы, где смогли увидеть последствия российских обстрелов по гражданской инфраструктуре. По словам Владимира Зеленского, именно эти объекты задействованы в экспорте продовольствия, поэтому это одна из самых подлых тактик, которые могут быть в свет. В результате такого террора разрушается не только то, что есть в портах и городах, но и нормальная жизнь многих людей в Украине, а также других стран, которые зависят от поставок зерна из Украины.

"Солидарность Нидерландов максимально эффективна. Есть новое решение Нидерландов для усиления нашей ПВО. Обсудили дальнейшие наши возможные шаги и что касается коалиции F16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль. И относительно других аспектов оборонного сотрудничества. Украина очень благодарна", — отмечает Владимир Зеленский.

Погрузка украинского зерна. Фото: Новини.LIVE.

Альтернативные коридоры

Сегодня все усилия прилагаются для создания альтернативных коридоров в Черном море. Уже сейчас функционирует один из морских путей, который начал работу после выхода России из зерновой сделки. Нидерландская сторона обещала помочь в безопасности альтернативного экспортного коридора.

"Мы работаем с партнерами ради надлежащей защиты коридоров и вообще ради усиления наших позиций в Черном море. Это касается и защиты неба в Одессе. Но защита неба в целом в регионе, укрепление флота и поддержка гуманитарного разминирования акватории", — говорит Владимир Зеленский.

Корабль на погрузке в украинском порту. Фото: Новини.LIVE.

Президент подчеркнул, что российские мины представляют угрозу нормального судоходства во всех частях Черного моря, а это не только в наших территориальных водах. Также на встрече было обсуждено ужесточение санкций против России. Что касается арестованных активов страны агрессора, стороны сошлись на том, что они должны быть направлены на восстановление Украины.

Напомним, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесчине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.