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Перший хімовоз: до портів Великої Одеси прямує черговий караван суден

15 жовтня 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Перший хімовоз: до портів Великої Одеси прямує черговий караван суден
Танкер Mavka. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

До портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден. Цього разу приєднався навіть танкер-хімовоз. Це вперше судно цього типу прямує тимчасовим коридором, оголошеим Україною.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Які судна входять

  • Танкер Mavka, дедвейт танкера — 13,5 тис. тонн.
  • Балкер Kyalami, дедвейт — 28,2 тис. тонн (порт призначення — Чорноморськ)
  • Балкер Manassa Queen — 23,5 тис. тонн (порт призначення — Південний).

Таким чином, це вже 32 судна, що скористалися оголошеним Україною тимчасовим коридором на вхід до чорноморських портів. 

Нагадаємо, вчора ми писали, що до портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден. 

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога. Про це під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів Президент України Володимир Зеленський. Також Президент зазначив, що, попри погрози та думку Російської Федерації, зернові коридори довели свою ефективність. Проте їм все ж таки необхідний додатковий захист та покращення.

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