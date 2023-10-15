Перший хімовоз: до портів Великої Одеси прямує черговий караван суден

Танкер Mavka. Фото: MarineTraffic

До портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден. Цього разу приєднався навіть танкер-хімовоз. Це вперше судно цього типу прямує тимчасовим коридором, оголошеим Україною.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Маршрут каравана. Фото: скриншот

Які судна входять

Танкер Mavka, дедвейт танкера — 13,5 тис. тонн.

Балкер Kyalami, дедвейт — 28,2 тис. тонн (порт призначення — Чорноморськ)

Балкер Manassa Queen — 23,5 тис. тонн (порт призначення — Південний).

Таким чином, це вже 32 судна, що скористалися оголошеним Україною тимчасовим коридором на вхід до чорноморських портів.

Нагадаємо, вчора ми писали, що до портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден.

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога. Про це під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів Президент України Володимир Зеленський. Також Президент зазначив, що, попри погрози та думку Російської Федерації, зернові коридори довели свою ефективність. Проте їм все ж таки необхідний додатковий захист та покращення.