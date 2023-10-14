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До портів Великої Одеси на завантаження прямує караван суден: які кораблі входять

14 жовтня 2023 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
До портів Великої Одеси на завантаження йде караван суден: які кораблі входять
Судно JOLANDA прямує до одеських портів. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Прямо зараз до портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден. Наразі кількість кораблів, які скористалися новим маршрутом для входу в порти, сягне 29.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Які судна входять

  • MAX EMPEROR, дедвейт — 91,8 тис. тонн, (портом призначення вказаний Чорноморськ); 
  • GLORIA G, дедвейт — 74,4 тис. тонн; 
  • JOLANDA, дедвейтом аж 180,6 тис. тонн. 

Останній прямує під завантаження рудою.

Таким чином, це вже 29 суден, що скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі становить 21 судно. Сумарно виходить, що 50 суднопроходів скористалися новим коридором без ООН, РФ і Туреччини.

Додамо, що 13 жовтня до портів Великої Одеси на завантаження зайшло ще одне торгове судно. Наразі балкер Bull стоїть на якорі поблизу обласного центра. Белкер Bull зайшов до порту під прапором Ліберії. Дедвейт судна становить 82 тис. тонн. Довжина сягає 229 метрів, ширина — 32,26 метра. Судно побудували 2012 року. Порт приписки — Монровія.

Нагадаємо, вчора ми писали, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога. Про це під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів Президент України Володимир Зеленський. Також Президент зазначив, що, попри погрози та думку Російської Федерації, зернові коридори довели свою ефективність. Проте їм все ж таки необхідний додатковий захист та покращення.
 

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