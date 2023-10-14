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В порты Большой Одессы на загрузку идет караван судов: какие корабли входят

14 октября 2023 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В порты Великой Одессы на загрузку идет караван судов: какие корабли входят
Судно JOLANDA направляется в одесские порты. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Прямо сейчас в порты Большой Одессы идет очередной караван в составе трех судов. Количество кораблей, которые воспользовались новым маршрутом для входа в порты, достигнет 29.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Какие суда входят

  • MAX EMPEROR, дедвейт — 91,8 тыс. тонн, (портом назначения указан Черноморск);
  • GLORIA G, дедвейт — 74,4 тыс. тонн;
  • JOLANDA дедвейтом 180,6 тыс. тонн.

Последний идет под погрузку рудой.

Таким образом, это уже 29 судов, воспользовавшихся временным коридором, объявленным Украиной, на вход в черноморские порты. На выход этот показатель составляет 21. Суммарно получается, что 50 судов воспользовались новым коридором без ООН, РФ и Турции.

Добавим, что 13 октября в порты Большой Одессы на загрузку зашло еще одно торговое судно. В настоящее время балкер Bull стоит на якоре близ областного центра. Он вошел в порт под флагом Либерии. Дедвейт судна составляет 82 тысячи тонн. Длина достигает 229 метров, ширина — 32,26 метра. Судно построили в 2012 году. Порт приписки — Монровия.

Напомним, вчера мы писали, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага. Об этом во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. Также Президент отметил, что, несмотря на угрозы и мнение Российской Федерации, зерновые коридоры доказали свою эффективность. Однако им все же необходима дополнительная защита и улучшение.

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