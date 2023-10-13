Робота зернових коридорів: в Одесі пришвартувалося ще одне судно
Сьогодні, 13 жовтня, до портів Великої Одеси на завантаження зайшло ще одне торгове судно. Наразі балкер Bull стоїть на якорі поблизу обласного центра.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Що відомо про судно
Белкер Bull зайшов до порту під прапором Ліберії. Дедвейт судна становить 82 тис. тонн. Довжина сягає 229 метрів, ширина — 32,26 метра. Судно побудували 2012 року. Порт приписки — Монровія.
Зазначимо, що загалом від початку дії тимчасових зернових коридорів ними скористувалися вже 23 судна на вхід і 19 суден на вихід з портів Великої Одеси.
Нагадаємо, напередодні, 12 жовтня, до портів Великої Одеси прямували ще два судна для завантаження. Йдеться про балкери Peter S та Xin Shun, які прямували до портів Чорноморськ та Південний та зайшли в порти під вечір.
Додамо, у ніч проти 12 жовтня армія-агресорка вкотре атакувала припортову інфраструктуру Одеської області. Наразі відомо, що дронами окупантів було знищено зернове сховище.