В Одесі пришвартувалося ще одне судно

Балкер Bull у морі. Фото: MarineTraffic

Сьогодні, 13 жовтня, до портів Великої Одеси на завантаження зайшло ще одне торгове судно. Наразі балкер Bull стоїть на якорі поблизу обласного центра.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Що відомо про судно

Белкер Bull зайшов до порту під прапором Ліберії. Дедвейт судна становить 82 тис. тонн. Довжина сягає 229 метрів, ширина — 32,26 метра. Судно побудували 2012 року. Порт приписки — Монровія.

Зазначимо, що загалом від початку дії тимчасових зернових коридорів ними скористувалися вже 23 судна на вхід і 19 суден на вихід з портів Великої Одеси.

Нагадаємо, напередодні, 12 жовтня, до портів Великої Одеси прямували ще два судна для завантаження. Йдеться про балкери Peter S та Xin Shun, які прямували до портів Чорноморськ та Південний та зайшли в порти під вечір.

Додамо, у ніч проти 12 жовтня армія-агресорка вкотре атакувала припортову інфраструктуру Одеської області. Наразі відомо, що дронами окупантів було знищено зернове сховище.