Прокуратура розслідує наслідки атаки на південь Одеської області

Наслідки атаки БпЛА на Одещину: обласна прокуратура почала розслідування
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки ударних БпЛА на по півдню Одещини. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, у яких постраждали люди.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За інформацією відомства, у ніч на 12 жовтня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили дронову атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав'я.
Що було пошкоджено
У наслідку удару пошкоджено приватні будинки, у яких зайнялася пожежа. Руйнувань зазнали й виробничі та складські приміщення.
Також поранення отримала 88-річна жінка, наразі її госпіталізовано до лікарні.
"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 12 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони вдарили по складській будівлі та приватних будинках.
Додамо, ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем.
Також ми писали, що у середу, 11 жовтня, російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині.