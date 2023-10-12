Прокуратура розслідує наслідки атаки на південь Одеської області

Наслідки атаки на південь Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки ударних БпЛА на по півдню Одещини. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, у яких постраждали люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За інформацією відомства, у ніч на 12 жовтня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили дронову атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав'я.

Прокурори працюють на місці удару. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки влучання дрона. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що було пошкоджено

У наслідку удару пошкоджено приватні будинки, у яких зайнялася пожежа. Руйнувань зазнали й виробничі та складські приміщення.

Також поранення отримала 88-річна жінка, наразі її госпіталізовано до лікарні.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджене майно людей. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджений склад. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні вночі, 12 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони вдарили по складській будівлі та приватних будинках.

Додамо, ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем.

Також ми писали, що у середу, 11 жовтня, російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині.