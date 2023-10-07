Наслідки ракетного удару по Одещині

Пошкоджений гаражний кооператив у Чорноморську. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по Чорноморську. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, у яких постраждали люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За інформацією відомства, у ніч проти 7 жовтня ворог вкотре поцілив у припортову інфраструктуру Одеської області. У прокуратурі відкрили досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Що пошкоджено у Чорноморську

Зерносховища,

пансіонат,

багатоквартирні будинки,

гаражний кооператив та автомобілі.

"Попередньо встановлено чотири місцеві жителів, які отримали легкі поранення. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог цієї ночі атакував Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Ворог випустив ракети з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.

Ми писали, що близько другої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Це сталося одразу після оголошення повітряної тривоги. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет.