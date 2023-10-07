РФ била по Одещині "Оніксами": пошкоджені пансіонат та зерносховище
Ворог цієї ночі атакував Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Ворог випустив ракети з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня України у Telegram.
Удар по Одеській області вночі 7 жовтня
Сили оборони Півдня України повідомляють, що внаслідок ворожої атаки на Одеську область відбулось влучання в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні.
Також зафіксовано попадання в зерносховище припортової інфраструктури.
Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі. Ворог пошкодив кілька багатоквартирних будинків.
Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, 7 жовтня, близько другої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Це сталося одразу після оголошення повітряної тривоги. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет.
Попередньо був зафіксований пуск ракет "Онікс".