РФ била по Одещині "Оніксами": пошкоджені пансіонат та зерносховище

В Одеській області внаслідок атаки ворога пошкоджено пансіонат. Фото: Сили оборони Півдня України

Ворог цієї ночі атакував Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Ворог випустив ракети з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України у Telegram.

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Сили оборони Півдня України повідомляють, що внаслідок ворожої атаки на Одеську область відбулось влучання в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні.

Наслідки ворожої атаки по Одеській області 7 жовтня. Фото: Сили оборони Півдня України

Також зафіксовано попадання в зерносховище припортової інфраструктури.

Наслідки ворожої атаки по Одеській області 7 жовтня. Фото: Сили оборони Півдня України

Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі. Ворог пошкодив кілька багатоквартирних будинків.

Наслідки ворожої атаки по Одеській області 7 жовтня. Фото: Сили оборони Півдня України

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.





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Нагадаємо, 7 жовтня, близько другої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Це сталося одразу після оголошення повітряної тривоги. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

Попередньо був зафіксований пуск ракет "Онікс".