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РФ ударила по Одесской области "Ониксами": повреждены пансионат и зернохранилище

7 октября 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ ударила по Одесской области "Ониксами": повреждены пансионат и зернохранилище
В Одесской области в результате атаки врага поврежден пансионат. Фото: Силы обороны Юга.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг этой ночью атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Враг выпустил ракеты из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины в Telegram.

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Удар по Одесской области ночью 7 октября

Силы обороны Юга Украины сообщают, что в результате вражеской атаки на Одесскую область произошло попадание в здание пансионата в рекреационной зоне.

Последствия вражеской атаки на Одесщину 7 октября
Последствия вражеской атаки в Одесской области 7 октября. Фото: Силы обороны Юга Украины

Также зафиксировано попадание в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

Последствия вражеской атаки по Одесской области 7 октября
Последствия вражеской атаки в Одесской области 7 октября. Фото: Силы обороны Юга Украины

Также обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе. Враг повредил несколько многоквартирных домов.

Последствия вражеской атаки на Одесщину 7 октября
Последствия вражеской атаки в Одесской области 7 октября. Фото: Силы обороны Юга Украины

По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

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Напомним, 7 октября, около двух ночи в Одесской области прогремели взрывы. Это произошло сразу после объявления воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Предварительно был зафиксирован пуск ракет "Оникс".

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