Руйнування припортової інфраструктури Одещини: прокурори почали розслідування
В Одеській області розпочали розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни. Прокурори фіксують наслідки чергової атаки на Подунав'я.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
За інформацією правоохоронців, вночі 06 жовтня Збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог умисно поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав’я.
Що пошкоджено у припортовому терміналі
- зерносховища;
- адміністративні будівлі;
- 9 вантажних автівок.
Наразі триває огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.
"На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.
Одеська область під захистом
Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.
Додамо, що ввечері, 4 жовтня, ворог намагався вдарити по Одеській області. Так, в регіоні лунали вибухи, які є результатом роботи сил ППО.
Також ми писали, що російські окупанти традиційно атакували Україну безпілотниками. Вчора ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.