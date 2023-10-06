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Руйнування припортової інфраструктури Одещини: прокурори почали розслідування

6 жовтня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Руйнування припортової інфраструктури Одещини
Наслідки влучання у вантажівку. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області розпочали розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни. Прокурори фіксують наслідки чергової атаки на Подунав'я.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. 

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За інформацією правоохоронців, вночі 06 жовтня Збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог умисно поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав’я.

Пожежник ліквідовує займання. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки влучання у припортову інфраструктуру. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що пошкоджено у припортовому терміналі

  • зерносховища;
  • адміністративні будівлі;
  • 9 вантажних автівок.

Наразі триває огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється. 

"На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин Російської Федерації", — йдеться у повідомленні. 

Одеська область під захистом

Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Додамо, що ввечері, 4 жовтня, ворог намагався вдарити по Одеській області. Так, в регіоні лунали вибухи, які є результатом роботи сил ППО.

Також ми писали, що російські окупанти традиційно атакували Україну безпілотниками. Вчора ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.

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