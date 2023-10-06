Руйнування припортової інфраструктури Одещини

Наслідки влучання у вантажівку. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області розпочали розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни. Прокурори фіксують наслідки чергової атаки на Подунав'я.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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За інформацією правоохоронців, вночі 06 жовтня Збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог умисно поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав’я.

Пожежник ліквідовує займання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки влучання у припортову інфраструктуру. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що пошкоджено у припортовому терміналі

зерносховища;

адміністративні будівлі;

9 вантажних автівок.

Наразі триває огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.

"На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Одеська область під захистом

Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Додамо, що ввечері, 4 жовтня, ворог намагався вдарити по Одеській області. Так, в регіоні лунали вибухи, які є результатом роботи сил ППО.

Також ми писали, що російські окупанти традиційно атакували Україну безпілотниками. Вчора ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.