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Разрушение припортовой инфраструктуры Одесчины: прокуроры начали расследование

6 октября 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Разрушение припортовой инфраструктуры Одесской области
Последствия попадания в грузовик. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области начали расследование по нарушению законов и обычаев войны. Прокуроры фиксируют последствия очередной атаки на Подунавье.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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По информации правоохранителей, ночью 06 октября Вооруженные силы РФ совершили дроновую атаку по Одесчине. Враг умышленно попал в припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья.

Пожарный ликвидирует возгорание. Фото: Одесская областная прокуратура
Последствия попадания в припортовую инфраструктуру. Фото: Одесская областная прокуратура

Что повреждено в припортовом терминале

  • зернохранилища;
  • административные здания;
  • 9 грузовых автомобилей.

В настоящее время идет осмотр, полный перечень разрушений и повреждений еще устанавливается.

"На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Одесская область под защитой

Напомним, власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

Добавим, что вечером, 4 октября, враг пытался ударить по Одесской области. Так, в регионе раздавались взрывы, являющиеся результатом работы сил ПВО.

Также мы писали, что российские оккупанты традиционно атаковали Украину беспилотниками. Вчера вечером, 4 октября, в ряде южных областей, в частности, Одесской, Николаевской и других, объявили воздушную тревогу.

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