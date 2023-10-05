Ворог атакував Одещину КАБами

Російська стратегічна авіація у повітрі. Фото: Укрінформ

Протягом минулої доби армія-агресорка здійснила чотири авіаційні удари по півдню України. Зокрема, під загрозою були міста Одеської області, розташовані на Дунаї.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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За інформацією військових, за 4 жовтня ворог випустив 22 керовані авіабомби, одна з яких була скерована на Вилкове.

"Ворог здійснив чотири авіаційні удари, застосувавши 22 керовані авіабомби. Внаслідок ударів по населених пунктах Миколаївка, Ольгіївка, Одрадокам’янка Херсонської області та в напрямку населеного пункту Вилкове Одеської області зруйновано один та пошкоджено три будівлі. Жертв серед населення немає", — йдеться у повідомленні.

Втрати росіян на півдні

1 самохідна артилерійська установка "Гвоздика";

5 гармат;

5 одиниць автобронетехніки;

1 човен;

польовий пункт боєпостачання.

Одеська область під захистом

Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Також ми писали, що російські окупанти традиційно атакували Україну безпілотниками. Вчора ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.

Додамо, що протягом 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.