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Ворог атакував Одещину КАБами: що відомо про влучання

5 жовтня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог атакував Одещину КАБами
Російська стратегічна авіація у повітрі. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом минулої доби армія-агресорка здійснила чотири авіаційні удари по півдню України. Зокрема, під загрозою були міста Одеської області, розташовані на Дунаї. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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За інформацією військових, за 4 жовтня ворог випустив 22 керовані авіабомби, одна з яких була скерована на Вилкове.

"Ворог здійснив чотири авіаційні удари, застосувавши 22 керовані авіабомби. Внаслідок ударів по населених пунктах Миколаївка, Ольгіївка, Одрадокам’янка Херсонської області та в напрямку населеного пункту Вилкове Одеської області зруйновано один та пошкоджено три будівлі. Жертв серед населення немає", — йдеться у повідомленні.

Втрати росіян на півдні

  • 1 самохідна артилерійська установка "Гвоздика"; 
  • 5 гармат; 
  • 5 одиниць автобронетехніки; 
  • 1 човен;
  • польовий пункт боєпостачання. 

Одеська область під захистом

Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Також ми писали, що російські окупанти традиційно атакували Україну безпілотниками. Вчора ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.

Додамо, що протягом 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.

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