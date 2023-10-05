Враг атаковал Одесщину КАБами

Российская стратегическая авиация в воздухе. Фото: Укринформ

За прошедшие сутки армия-агрессор нанесла четыре авиационных удара по югу Украины. В частности, под угрозой находились города Одесской области, расположенные на Дунае.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, за 4 октября враг выпустил 22 управляемых авиабомбы, одна из которых была направлена на Вилково.

"Враг совершил четыре авиационных удара, применив 22 управляемых авиабомбы. В результате ударов по населенным пунктам Николаевка, Ольгиевка, Одрадокаменка Херсонской области и в направлении населенного пункта Вилково Одесской области разрушено одно и повреждено три здания. Жертв среди населения нет", — говорится в сообщении.

Потери россиян на юге

1 самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";

5 пушек;

5 единиц автобронетехники;

1 лодка;

полевой пункт боеснабжения.

Одесская область под защитой

Напомним, власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

Также мы писали, что российские оккупанты традиционно атаковали Украину беспилотниками. Вчера вечером, 4 октября, в ряде южных областей, в частности, Одесской, Николаевской и других, объявили воздушную тревогу.

Добавим, что в течение 3 октября российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.