Последствия ракетного удара по Одесской области

Поврежденный гаражный кооператив в Черноморске. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители начали расследование по факту ракетного удара по Черноморску. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, в которых пострадали люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации ведомства, в ночь на 7 октября враг в очередной раз попал в припортовую инфраструктуру Одесской области. В прокуратуре было открыто досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Что повреждено в Черноморске

Зернохранилища,

пансионат,

многоквартирные дома,

гаражный кооператив и автомобили.

"Предварительно установлено четыре местных жителя, которые получили легкие ранения. Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной ущерб вследствие попадания вражеских снарядов", — говорится в сообщении.

Напомним, враг этой ночью атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Враг выпустил ракеты из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

Мы писали, что около двух ночи в Одесской области прогремели взрывы. Это произошло сразу после объявления воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистических ракет.