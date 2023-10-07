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Ракетный удар по Одесчине: областная прокуратура начала расследование

7 октября 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Последствия ракетного удара по Одесской области
Поврежденный гаражный кооператив в Черноморске. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители начали расследование по факту ракетного удара по Черноморску. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, в которых пострадали люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации ведомства, в ночь на 7 октября враг в очередной раз попал в припортовую инфраструктуру Одесской области. В прокуратуре было открыто досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Что повреждено в Черноморске

  • Зернохранилища,
  • пансионат,
  • многоквартирные дома,
  • гаражный кооператив и автомобили.

"Предварительно установлено четыре местных жителя, которые получили легкие ранения. Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной ущерб вследствие попадания вражеских снарядов", — говорится в сообщении.

Напомним, враг этой ночью атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Враг выпустил ракеты из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

Мы писали, что около двух ночи в Одесской области прогремели взрывы. Это произошло сразу после объявления воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

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