Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Последствия атаки БпЛА на Одесчину: областная прокуратура начала расследование arrow

Последствия атаки БпЛА на Одесчину: областная прокуратура начала расследование

12 октября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуратура расследует последствия атаки на юг Одесской области
Последствия атаки на юг Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители начали расследование по факту атаки ударных БпЛА на юг Одесчины. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, в которых пострадали люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

По информации ведомства, в ночь на 12 октября российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья.

Прокуроры работают на месте удара. Фото: Одесская областная прокуратура
Последствия попадания дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Что было повреждено

В результате удара повреждены частные дома, в которых случился пожар. Разрушениям подверглись и производственные и складские помещения.

Также ранение получила 88-летняя женщина, сейчас она госпитализирована в больницу.

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела", — говорится в сообщении.

Поврежденное имущество людей. Фото: Одесская областная прокуратура
Поврежденный склад. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, сегодня ночью, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Они ударили по складскому зданию и частным домам.

Добавим, враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.

Также мы писали, что в среду, 11 октября, российские террористы обстреляли гимназию в Никополе на Днепропетровщине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Сколько стоит забота о ветеранах, или какие заработки у Юлии Лапутиной

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз