Прокуратура расследует последствия атаки на юг Одесской области

Последствия атаки на юг Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители начали расследование по факту атаки ударных БпЛА на юг Одесчины. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, в которых пострадали люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации ведомства, в ночь на 12 октября российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья.

Прокуроры работают на месте удара. Фото: Одесская областная прокуратура

Последствия попадания дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Что было повреждено

В результате удара повреждены частные дома, в которых случился пожар. Разрушениям подверглись и производственные и складские помещения.

Также ранение получила 88-летняя женщина, сейчас она госпитализирована в больницу.

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела", — говорится в сообщении.

Поврежденное имущество людей. Фото: Одесская областная прокуратура

Поврежденный склад. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, сегодня ночью, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Они ударили по складскому зданию и частным домам.

Добавим, враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.

Также мы писали, что в среду, 11 октября, российские террористы обстреляли гимназию в Никополе на Днепропетровщине.