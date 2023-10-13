Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Работа зерновых коридоров: в Одессе пришвартовалось еще одно судно arrow

Работа зерновых коридоров: в Одессе пришвартовалось еще одно судно

13 октября 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе пришвартовалось еще одно судно
Балкер Bull в море. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 13 октября, в порты Большой Одессы на загрузку зашло еще одно торговое судно. В настоящее время балкер Bull стоит на якоре возле областного центра.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:
Маршрут балкера Bull. Фото: скриншот

Что известно о судне

Белкер Bull вошел в порт под флагом Либерии. Дедвейт судна составляет 82 тысячи тонн. Длина достигает 229 метров, ширина — 32,26 метра. Судно построили в 2012 году. Порт приписки — Монровия.

Отметим, что всего с начала действия временных зерновых коридоров ими воспользовались уже 23 судна на вход и 19 судов на выход из портов Большой Одессы.

Напомним, накануне, 12 октября, в порты Большой Одессы направлялись еще два судна для загрузки. Речь идет о балкерах Peter S и Xin Shun, которые идут в порты Черноморск и Южный, зашедшие в порты под вечер.

Добавим, в ночь на 12 октября армия-агрессор в очередной раз атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области. Известно, что дронами оккупантов было уничтожено зерновое хранилище.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз