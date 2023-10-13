В Одессе пришвартовалось еще одно судно

Балкер Bull в море. Фото: MarineTraffic

Сегодня, 13 октября, в порты Большой Одессы на загрузку зашло еще одно торговое судно. В настоящее время балкер Bull стоит на якоре возле областного центра.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Что известно о судне

Белкер Bull вошел в порт под флагом Либерии. Дедвейт судна составляет 82 тысячи тонн. Длина достигает 229 метров, ширина — 32,26 метра. Судно построили в 2012 году. Порт приписки — Монровия.

Отметим, что всего с начала действия временных зерновых коридоров ими воспользовались уже 23 судна на вход и 19 судов на выход из портов Большой Одессы.

Напомним, накануне, 12 октября, в порты Большой Одессы направлялись еще два судна для загрузки. Речь идет о балкерах Peter S и Xin Shun, которые идут в порты Черноморск и Южный, зашедшие в порты под вечер.

Добавим, в ночь на 12 октября армия-агрессор в очередной раз атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области. Известно, что дронами оккупантов было уничтожено зерновое хранилище.