Первый химовоз: в порты Большой Одессы следует очередной караван судов

Танкер Мавка. Фото: MarineTraffic

В порты Большой Одессы следует очередной караван в составе трех судов. В этот раз присоединился даже танкер-химовоз. Это впервые судно данного типа идет по временному коридору, объявленному Украиной.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Маршрут каравана. Фото: скриншот

Какие суда входят

Танкер Mavka, дедвейт танкера — 13,5 тыс. тонн.

Балкер Kyalami, дедвейт — 28,2 тыс. тонн (порт назначения — Черноморск)

Балкер Manassa Queen — 23,5 тыс. тонн (порт назначения — Южный).

Таким образом, это уже 32 судна, воспользовавшихся объявленным Украиной временным коридором на вход в черноморские порты.

Напомним, вчера мы писали, что в порты Большой Одессы следует очередной караван в составе трех судов.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше всего вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага. Об этом во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. Также Президент отметил, что, несмотря на угрозы и мнение Российской Федерации, зерновые коридоры доказали свою эффективность. Однако им все же необходима дополнительная защита и улучшение.