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Первый химовоз: в порты Большой Одессы следует очередной караван судов

15 октября 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Первый химовоз: в порты Большой Одессы следует очередной караван судов
Танкер Мавка. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В порты Большой Одессы следует очередной караван в составе трех судов. В этот раз присоединился даже танкер-химовоз. Это впервые судно данного типа идет по временному коридору, объявленному Украиной.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Какие суда входят

  • Танкер Mavka, дедвейт танкера — 13,5 тыс. тонн.
  • Балкер Kyalami, дедвейт — 28,2 тыс. тонн (порт назначения — Черноморск)
  • Балкер Manassa Queen — 23,5 тыс. тонн (порт назначения — Южный).

Таким образом, это уже 32 судна, воспользовавшихся объявленным Украиной временным коридором на вход в черноморские порты.

Напомним, вчера мы писали, что в порты Большой Одессы следует очередной караван в составе трех судов.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше всего вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага. Об этом во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. Также Президент отметил, что, несмотря на угрозы и мнение Российской Федерации, зерновые коридоры доказали свою эффективность. Однако им все же необходима дополнительная защита и улучшение.

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