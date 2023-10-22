В одесские порты направляются еще два судна

Балкер Anatolian Eagle. Фото: MarineTraffic

Еще два судна, которые воспользовались временным коридором, объявленным Украиной в Черном море, направляются в направлении портов Большой Одессы. Это – Propus и Anatolian Eagles.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Что известно о судах

Propus – дедвейт 9 тыс. 371 тонна

Это грузовое судно идет под флагом Панамы.

Грузовое судно Propus. Фото: MarineTraffic

Anatolian Eagle – дедвейт 57 тыс. 970 тонн

Это балкер и он идет под флагом Маршалловых островов.

Маршрут балкера Anatolian Eagle. Фото: скриншот

Работа зерновых коридоров

Напомним, в течение сентября Украина продолжала экспорт зерна по Черному морю. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 судов, на которые были загружены 50 тысяч тонн агропродукции для разных стран мира.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают наибольший вклад в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.