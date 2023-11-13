З порту Південний на Одещині вийшло чергове судно

Балкер Ocean Leo у морі. Фото: ShipSpottin

Сьогодні, 13 листопада, з порту міста Южне вийшло судно з зерном. Балкер типу Capesize — Ocean Leo під прапором Ліберії вирушило до Стамбулу.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Що відомо про судно

Це балкер дедвейтом 177,7 тис. тонн, довжиною 289 м та шириною 45 м. Враховуючи габарити судна, в Україну воно заходило під завантаження рудою.

Балкер Ocean Leo у Чорному морі. Фото: скриншот

Також учора, 12 листопада, було зафіксовано вхід до одного з українських чорноморських портів балкера Georgia S дедвейтом 75,2 тис. тонн.

Робота гуманітарних коридорів

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що тимчасовими зерновими коридорами у Чорному морі скористалося 100 суден.

"Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором — рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 млн тонн продовольства й товарів по всьому світу", — написала Брінк у мережі Х (колишній Twitter).

Пост Бріджит Брінк. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Середньому Дунаї знову відкрили навігацію суден. Після необхідної кількості опадів водойма знову наповнилася, тож флот може вантажитися на повну осадку.