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З порту Південний на Одещині вийшло чергове судно

13 листопада 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З порту Південний на Одещині вийшло чергове судно
Балкер Ocean Leo у морі. Фото: ShipSpottin
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 13 листопада, з порту міста Южне вийшло судно з зерном. Балкер типу Capesize — Ocean Leo під прапором Ліберії вирушило до Стамбулу. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Що відомо про судно

Це балкер дедвейтом 177,7 тис. тонн, довжиною 289 м та шириною 45 м. Враховуючи габарити судна, в Україну воно заходило під завантаження рудою.

Балкер Ocean Leo у Чорному морі. Фото: скриншот

Також учора, 12 листопада, було зафіксовано вхід до одного з українських чорноморських портів балкера Georgia S дедвейтом 75,2 тис. тонн.

Робота гуманітарних коридорів 

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що тимчасовими зерновими коридорами у Чорному морі скористалося 100 суден. 

"Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 млн тонн продовольства й товарів по всьому світу", — написала Брінк у мережі Х (колишній Twitter).

Пост Бріджит Брінк. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Середньому Дунаї знову відкрили навігацію суден. Після необхідної кількості опадів водойма знову наповнилася, тож флот може вантажитися на повну осадку. 

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