Из порта Южный на Одесчине вышло очередное судно

Балкер Ocean Leo в море. Фото: ShipSpottin

Сегодня, 13 ноября, из порта города Южный вышло судно с зерном. Балкер типа Capesize — Ocean Leo под флагом Либерии отправился в Стамбул.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Что известно о судне

Это балкер дедвейтом 177,7 тыс. т, длиной 289 м и шириной 45 м. Учитывая габариты судна, в Украине оно заходило под погрузку рудой.

Балкер Ocean Leo в Черном море. Фото: скриншот

Также вчера, 12 ноября, было зафиксировано вход в один из украинских черноморских портов балкера Georgia S дедвейтом 75,2 тыс. т.

Работа гуманитарных коридоров

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что временными зерновыми коридорами в Черном море воспользовалось 100 судов.

"Сегодня 100-й корабль прошел по Черноморскому гуманитарному коридору - спасательному экспортному каналу для Украины, который помог доставить 3,7 миллиона тонн продовольствия и товаров по всему миру", — написала Бринк в сети Х (бывший Twitter).

Пост Бриджит Бринк. Фото: скриншот

Напомним, на Среднем Дунае снова открыли навигацию судов. После необходимого количества осадков водоем снова наполнился, так что флот может грузиться на полную осадку.