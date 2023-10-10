На Середньому Дунаї припиняють навігацію суден

Обміління Дунаю Фото: Дмитро Москаленко

Наразі на Середньому Дунаї торгові судна рухаються з мінімальним завантаженням через зниження рівня води. Через це навігація цією ділянкою річки тимчасово припиняється.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

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За його словами, судна недовантажують мінімум на пів тонни: тисяча тонн замість півтори.

Ускладнене перевезення до Констанци

Несприятливі погодні умови в Констанці. Періодичний сильний вітер змушує припиняти портові операції. Ми втратили п’ять днів у вересні і вже декілька днів у жовтні.

Зупинка порту призводить до скупчення величезної кількості річкових суден у каналі Черновода та заторів.

Втрата дорогоцінного часу (три-чотири доби) у чергах на вхідну та вихідну ревізію у Галаці.

"Погода та рівень води — фактори, на які ми не можемо вплинути. Але я дуже сподіваюсь, що нашим шановним колегам вдасться подолати кадрове питання і пришвидшити ревізію суден", — написав Москаленко.

Зазначимо, що наразі у Констанці завантажується рапсом судно дедвейтом 42 тис. тонн. На підході з українських портів судно дедвейтом понад 30 тис. тонн для сої.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом у Бухарест, Румунія. Він зустрінеться з президентом країни Клаусом Йоханнісом. Глава держави наголосив, що є великий спектр тем для переговорів.