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Обмеление Дуная: на одном из рукавов реки прекращают навигацию судов

10 октября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Среднем Дунае прекращают навигацию судов
Обмеление Дуная Фото: Дмитрий Москаленко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В настоящее время на Среднем Дунае торговые суда движутся с минимальной загрузкой из-за снижения уровня воды. Поэтому навигация этим участком реки временно прекращается.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его словам, суда недогружают минимум на полтонны: тысяча тонн вместо полутора.

Усложненная перевозка в Констанцу

  • Неблагоприятные условия в Констанце. Периодический сильный ветер вынуждает прекращать портовые операции. Мы потеряли пять дней в сентябре и уже несколько дней в октябре.
  • Остановка порта приводит к скоплению огромного количества речных судов в канале Черновода и пробкам.
  • Потеря драгоценного времени (трех-четырех суток) в очередях на входящую и выходную ревизию в Галаке.

"Погода и уровень воды — факторы, на которые мы не можем повлиять. Но я очень надеюсь, что нашим уважаемым коллегам удастся преодолеть кадровый вопрос и ускорить ревизию судов", — написал Москаленко.

Отметим, что в настоящее время в Констанце загружается рапсом судно дедвейтом 42 тыс. тонн. На подходе из украинских портов судно дедвейтом более 30 тысяч тонн для сои.

Напомним, сегодня, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бухарест, Румынию. Он встретится с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Глава государства подчеркнул, что существует большой спектр тем для переговоров.

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