На Среднем Дунае прекращают навигацию судов

Обмеление Дуная: на одном из рукавов реки прекращают навигацию судов
В настоящее время на Среднем Дунае торговые суда движутся с минимальной загрузкой из-за снижения уровня воды. Поэтому навигация этим участком реки временно прекращается.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.
По его словам, суда недогружают минимум на полтонны: тысяча тонн вместо полутора.
Усложненная перевозка в Констанцу
- Неблагоприятные условия в Констанце. Периодический сильный ветер вынуждает прекращать портовые операции. Мы потеряли пять дней в сентябре и уже несколько дней в октябре.
- Остановка порта приводит к скоплению огромного количества речных судов в канале Черновода и пробкам.
- Потеря драгоценного времени (трех-четырех суток) в очередях на входящую и выходную ревизию в Галаке.
"Погода и уровень воды — факторы, на которые мы не можем повлиять. Но я очень надеюсь, что нашим уважаемым коллегам удастся преодолеть кадровый вопрос и ускорить ревизию судов", — написал Москаленко.
Отметим, что в настоящее время в Констанце загружается рапсом судно дедвейтом 42 тыс. тонн. На подходе из украинских портов судно дедвейтом более 30 тысяч тонн для сои.
Напомним, сегодня, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бухарест, Румынию. Он встретится с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Глава государства подчеркнул, что существует большой спектр тем для переговоров.