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На Одещині планують реорганізацію припортової логістики: деталі

6 жовтня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині планують реорганізацію припортової логістики
Логістичні шляхи на Дунаї. Фото: ЦТС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують реорганізувати логістичну інфраструктуру та відновити роботу нефункціонуючих портів. Це необхідні кроки для продовження експорту українського збіжжя.

Про це під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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За словами Єґера, Росія свідомо руйнує та знищує інфраструктуру портів Дунаю, оскільки це єдиний шлях експорту зернових з України.

"Одеська область є стратегічним регіоном для забезпечення глобальної продовольчої безпеки і порти Одещини відіграють провідну роль у світовій торгівлі зерном. Ми всебічно сприятимемо розвитку економічного потенціалу Одеської області завдяки залученню німецьких інвестицій в регіон", — зазначив німецький посол.

Одеська область під захистом 

Окремо посол Німеччини зазначив, що їхня країна й надалі докладатиме максимум зусиль для надійного захисту України шляхом передачі систем протиповітряної оборони.

"Ми захоплюємось мужністю українського народу, і перемога України є важливою для всієї Європи", — наголосив Мартін Єґер.

Нагадаємо, Влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

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