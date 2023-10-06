В Одесской области планируют реорганизацию припортовой логистики

На Одесчине планируют реорганизацию припортовой логистики: детали
В Одесской области планируется реорганизовать логистическую инфраструктуру и возобновить работу нефункционирующих портов. Это необходимые шаги для продолжения экспорта украинского зерна.
Об этом во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По словам Егера, Россия сознательно разрушает и уничтожает инфраструктуру портов Дуная, поскольку это единственный путь экспорта зерновых из Украины.
"Одесская область является стратегическим регионом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и порты Одесчины играют ведущую роль в мировой торговле зерном. Мы будем содействовать развитию экономического потенциала Одесской области благодаря привлечению немецких инвестиций в регион", — отметил немецкий посол.
Одесская область под защитой
Отдельно посол Германии отметил, что их страна и дальше будет прилагать максимум усилий для надежной защиты Украины путем передачи систем противовоздушной обороны.
"Мы восхищаемся мужеством украинского народа, и победа Украины важна для всей Европы", — подчеркнул Мартин Егер.
Напомним, Власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.