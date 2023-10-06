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На Одесчине планируют реорганизацию припортовой логистики: детали

6 октября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области планируют реорганизацию припортовой логистики
Логистические пути на Дунае. Фото: ЦТС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируется реорганизовать логистическую инфраструктуру и возобновить работу нефункционирующих портов. Это необходимые шаги для продолжения экспорта украинского зерна.

Об этом во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам Егера, Россия сознательно разрушает и уничтожает инфраструктуру портов Дуная, поскольку это единственный путь экспорта зерновых из Украины.

"Одесская область является стратегическим регионом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и порты Одесчины играют ведущую роль в мировой торговле зерном. Мы будем содействовать развитию экономического потенциала Одесской области благодаря привлечению немецких инвестиций в регион", — отметил немецкий посол.

Одесская область под защитой

Отдельно посол Германии отметил, что их страна и дальше будет прилагать максимум усилий для надежной защиты Украины путем передачи систем противовоздушной обороны.

"Мы восхищаемся мужеством украинского народа, и победа Украины важна для всей Европы", — подчеркнул Мартин Егер.

Напомним, Власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

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