Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Рух Чорноморськими коридорами не зупинявся — одеські порти готові до завантаження arrow

Рух Чорноморськими коридорами не зупинявся — одеські порти готові до завантаження

9 листопада 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рух Чорноморськими коридорами не зупинявся — одеські порти готові до завантаження
Судно з продовольством у морі. Фото: Мінвідновлення
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку роботи гуманітарних зернових коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вийшло 91 судно. Балкери з продовольством доставили до країн Європи, Азії та Африки понад три мільйони тонн зерна. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України. 

Читайте також:

Рух Чорним морем

Наразі з одеських портів вийшло 6 суден, завантажених 231 тонною агропродукції. Ще 5 балкерів очікують на захід під завантаження. 

Наразі відомо, що від 8 серпня до портів Одеси, Чорноморська та Южного зайшло 116 суден. Проте їхня кількість буде збільшуватися.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб протистояти атакам країни-агресора на портову інфраструктуру. Світ уже зрозумів, що для країни-агресора не існує принципів міжнародного права, і ми вдячні партнерам за підтримку засобами ППО", — йдеться у повідомленні відомства. 

Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України прямують чергові судна.   

Також ми писали, що тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі до України прямують 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги.

Додамо, на Середньому Дунаї знову відкрили навігацію суден. Після необхідної кількості опадів водойма знову наповнилася, тож флот може вантажитися на повну осадку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі