Рух Чорноморськими коридорами не зупинявся — одеські порти готові до завантаження

Судно з продовольством у морі. Фото: Мінвідновлення

Від початку роботи гуманітарних зернових коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вийшло 91 судно. Балкери з продовольством доставили до країн Європи, Азії та Африки понад три мільйони тонн зерна.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України.

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Наразі з одеських портів вийшло 6 суден, завантажених 231 тонною агропродукції. Ще 5 балкерів очікують на захід під завантаження.

Наразі відомо, що від 8 серпня до портів Одеси, Чорноморська та Южного зайшло 116 суден. Проте їхня кількість буде збільшуватися.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб протистояти атакам країни-агресора на портову інфраструктуру. Світ уже зрозумів, що для країни-агресора не існує принципів міжнародного права, і ми вдячні партнерам за підтримку засобами ППО", — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України прямують чергові судна.

Також ми писали, що тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі до України прямують 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги.

Додамо, на Середньому Дунаї знову відкрили навігацію суден. Після необхідної кількості опадів водойма знову наповнилася, тож флот може вантажитися на повну осадку.