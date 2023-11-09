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Движение по Черноморским коридорам не останавливалось — одесские порты готовы к загрузке

9 ноября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Движение по Черноморским коридорам не останавливалось — одесские порты готовы к загрузке
Судно с продовольствием в море. Фото: Миновосстановления
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала работы гуманитарных зерновых коридоров в Черном море из портов Большой Одессы вышло 91 судно. Балкеры с продовольствием доставили в страны Европы, Азии и Африки более трех миллионов тонн зерна.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.

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Из одесских портов вышло 6 судов, загруженных 231 тонной агропродукции. Еще 5 балкеров ожидают захода под загрузку.

Известно, что с 8 августа в порты Одессы, Черноморска и Южного зашли 116 судов. Однако их количество будет увеличиваться.

"Силы обороны делают все возможное, чтобы противостоять атакам страны-агрессора на портовую инфраструктуру. Мир уже понял, что для страны-агрессора не существует принципов международного права, и мы благодарны партнерам за поддержку средствами ПВО", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину направляются дежурные суда.

Также мы писали, что по временным гуманитарным коридорам в Черном море в порты Одессы стали заходить импортные грузы. Сейчас в Украину направляются 70 судов, однако еще несколько десятков ждут очереди.

Добавим, на Среднем Дунае снова открыли навигацию судов. После необходимого количества осадков водоем снова наполнился, так что флот может грузиться на полную осадку.

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