До портів Великої Одеси йдуть імпортні вантажі, — Плетенчук
Тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі у напрямку України йдуть 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги.
Про це в етері телемарафону "Freedom" заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
За його словами, для початку роботи коридору, встановленого ЗСУ, треба було вирішити питання "першої пробної кулі".
"Тобто найсміливіші пішли, незалежно від того, що були досить високі ставки зі страхування — близько 5% від вартості судна вантажу, наскільки мені відомо. Знайшлися сміливці, які пішли першими. І зараз це вже понад 70 суден на вхід, я думаю, вже ближче до 80, та близько 60 на вихід. Відповідно, люди повірили, страхові ставки стали падати істотно. І, крім того, цей канал уже перетворився не тільки на експортний, але й на експортно-імпортний, що теж важливо", — сказав Плетенчук.
Він також наголосив, що Військово-морські сили ЗСУ докладають максимум зусиль для того, щоб гарантувати безпеку роботи коридору.
Робота зернових коридорів
Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України йдуть чергові судна.
Також ми писали, що станом на 2 листопада рух гуманітарними коридорами у Чорному морі продовжується. Сьогодні з порту "Південний" вийшов черговий балкер, завантажений зерном.
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