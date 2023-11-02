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До портів Великої Одеси йдуть імпортні вантажі, — Плетенчук

2 листопада 2023 20:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До портів Великої Одеси йдуть імпортні вантажі
Судно на завантаженні у порту. Фото: Мінінфраструктури
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі у напрямку України йдуть 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги. 

Про це в етері телемарафону "Freedom" заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, для початку роботи коридору, встановленого ЗСУ, треба було вирішити питання "першої пробної кулі".

"Тобто найсміливіші пішли, незалежно від того, що були досить високі ставки зі страхування — близько 5% від вартості судна вантажу, наскільки мені відомо. Знайшлися сміливці, які пішли першими. І зараз це вже понад 70 суден на вхід, я думаю, вже ближче до 80, та близько 60 на вихід. Відповідно, люди повірили, страхові ставки стали падати істотно. І, крім того, цей канал уже перетворився не тільки на експортний, але й на експортно-імпортний, що теж важливо", — сказав Плетенчук.

Він також наголосив, що Військово-морські сили ЗСУ докладають максимум зусиль для того, щоб гарантувати безпеку роботи коридору.

Робота зернових коридорів

Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України йдуть чергові судна. 

Також ми писали, що станом на 2 листопада рух гуманітарними коридорами у Чорному морі продовжується. Сьогодні з порту "Південний" вийшов черговий балкер, завантажений зерном. 

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