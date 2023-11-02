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З порту "Південний" вийшло чергове судно з продовольством

2 листопада 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З порту "Південний" вийшло чергове судно з продовольством
Торговий балкер Azara. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 2 листопада рух гуманітарними коридорами у Чорному морі продовжується. Сьогодні з порту "Південний" вийшов черговий балкер, завантажений зерном. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Що відомо про судно

На вихід з українського порту йде балкер Azara, яке має дедвейт 13,9 тис. тонн. Зазначимо, що це судно вже вдруге виходить з портів Великої Одеси. Вперше воно покинуло порт Чорноморська 1 жовтня 2023 року.

Балкер Azara у Чорному морі. Фото: скриншот

Рух до портів Великої Одеси

Також дані сервісу моніторингу руху суден демонструють, що 1 листопада в напрямку одного з одеських портів пройшов балкер Nymphi дедвейтом 28,2 тис. т.

Балкер Nymphi у Чорному морі. Фото: скриншот

Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції.

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