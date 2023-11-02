Из порта "Южный" вышло очередное судно с продовольствием

Торговый балкер Azara. Фото: MarineTraffic

По состоянию на 2 ноября движение по гуманитарным коридорам в Черном море продолжается. Сегодня из порта "Южный" вышел очередной балкер, загруженный зерном.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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На выход из украинского порта идет балкер Azara, имеющий дедвейт 13,9 тыс. тонн. Отметим, что это судно уже во второй раз выходит из портов Большой Одессы. Впервые оно покинуло порт Черноморска 1 октября 2023 года.

Балкер Азара в Черном море. Фото: скриншот

Движение в порты Великой Одессы

Также данные сервиса мониторинга движения судов демонстрируют, что 1 ноября по направлению одного из одесских портов прошел балкер Nymphi дедвейтом 28,2 тыс. т.

Балкер Nymphi в Черном море. Фото: скриншот

Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции.