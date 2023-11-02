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Из порта "Южный" вышло очередное судно с продовольствием

2 ноября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из порта "Южный" вышло очередное судно с продовольствием
Торговый балкер Azara. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 2 ноября движение по гуманитарным коридорам в Черном море продолжается. Сегодня из порта "Южный" вышел очередной балкер, загруженный зерном.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Что известно о судне

На выход из украинского порта идет балкер Azara, имеющий дедвейт 13,9 тыс. тонн. Отметим, что это судно уже во второй раз выходит из портов Большой Одессы. Впервые оно покинуло порт Черноморска 1 октября 2023 года.

Балкер Азара в Черном море. Фото: скриншот

Движение в порты Великой Одессы

Также данные сервиса мониторинга движения судов демонстрируют, что 1 ноября по направлению одного из одесских портов прошел балкер Nymphi дедвейтом 28,2 тыс. т.

Балкер Nymphi в Черном море. Фото: скриншот

Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции.

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