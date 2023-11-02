В порты Великой Одессы идут импортные грузы

Судно на погрузке в порту. Фото: Мининфраструктуры

Временными гуманитарными коридорами в Черном море в порты Одессы стали заходить импортные грузы. В настоящее время в направлении Украины идут 70 судов, однако еще несколько десятков ждут очереди.

Об этом в эфире телемарафона "Freedom" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

По его словам, для начала работы коридора, установленного ВСУ, нужно было решить вопрос "первого пробного шара".

"То есть самые смелые ушли, независимо от того, что были достаточно высокие ставки по страхованию — около 5% от стоимости судна груза, насколько мне известно. Нашлись храбрецы, которые пошли первыми. И сейчас это уже более 70 судов на вход, я думаю, уже ближе к 80, и около 60 на выход. Соответственно, люди поверили, что страховые ставки стали падать существенно. И, кроме того, этот канал уже превратился не только в экспортный, но и в экспортно-импортный, что тоже важно", — сказал Плетенчук.

Он также подчеркнул, что Военно-морские силы ВСУ прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности работы коридора.

Работа зерновых коридоров

Напомним, за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут дежурные суда.

Также мы писали, что по состоянию на 2 ноября движение по гуманитарным коридорам в Черном море продолжается. Сегодня из порта "Южный" вышел очередной балкер, загруженный зерном.