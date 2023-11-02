В порты Великой Одессы идут импортные грузы

В порты Большой Одессы идут импортные грузы, — Плетенчук
Временными гуманитарными коридорами в Черном море в порты Одессы стали заходить импортные грузы. В настоящее время в направлении Украины идут 70 судов, однако еще несколько десятков ждут очереди.
Об этом в эфире телемарафона "Freedom" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, для начала работы коридора, установленного ВСУ, нужно было решить вопрос "первого пробного шара".
"То есть самые смелые ушли, независимо от того, что были достаточно высокие ставки по страхованию — около 5% от стоимости судна груза, насколько мне известно. Нашлись храбрецы, которые пошли первыми. И сейчас это уже более 70 судов на вход, я думаю, уже ближе к 80, и около 60 на выход. Соответственно, люди поверили, что страховые ставки стали падать существенно. И, кроме того, этот канал уже превратился не только в экспортный, но и в экспортно-импортный, что тоже важно", — сказал Плетенчук.
Он также подчеркнул, что Военно-морские силы ВСУ прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности работы коридора.
Работа зерновых коридоров
Напомним, за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут дежурные суда.
Также мы писали, что по состоянию на 2 ноября движение по гуманитарным коридорам в Черном море продолжается. Сегодня из порта "Южный" вышел очередной балкер, загруженный зерном.
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