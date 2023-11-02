Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В порты Большой Одессы идут импортные грузы, — Плетенчук arrow

В порты Большой Одессы идут импортные грузы, — Плетенчук

2 ноября 2023 20:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порты Великой Одессы идут импортные грузы
Судно на погрузке в порту. Фото: Мининфраструктуры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Временными гуманитарными коридорами в Черном море в порты Одессы стали заходить импортные грузы. В настоящее время в направлении Украины идут 70 судов, однако еще несколько десятков ждут очереди.

Об этом в эфире телемарафона "Freedom" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

По его словам, для начала работы коридора, установленного ВСУ, нужно было решить вопрос "первого пробного шара".

"То есть самые смелые ушли, независимо от того, что были достаточно высокие ставки по страхованию — около 5% от стоимости судна груза, насколько мне известно. Нашлись храбрецы, которые пошли первыми. И сейчас это уже более 70 судов на вход, я думаю, уже ближе к 80, и около 60 на выход. Соответственно, люди поверили, что страховые ставки стали падать существенно. И, кроме того, этот канал уже превратился не только в экспортный, но и в экспортно-импортный, что тоже важно", — сказал Плетенчук. 

Он также подчеркнул, что Военно-морские силы ВСУ прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности работы коридора.

Работа зерновых коридоров

Напомним, за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут дежурные суда.

Также мы писали, что по состоянию на 2 ноября движение по гуманитарным коридорам в Черном море продолжается. Сегодня из порта "Южный" вышел очередной балкер, загруженный зерном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме