До одеських портів прямує судно на завантаження

Балкер DSM London. Фото: MarineTraffic

На завантаження до портів Великої Одеси прямує чергове судно. Наразі балкер DSM London перебуває біля гирла Дунаю, точний його маршрут невідомий.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Що відомо про судно

Балкер DSM London має дедвейт 22,9 тис. тонн та прямує під прапором Барбадосу. Після завантаження з українським збіжжям вирушить до країн Азії.

Балкер Soul Mercy у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота гуманітарних коридорів

З портів Великої Одеси вийшло понад 60 суден. Сили оборони, попри намагання країни-агресорки дискредитувати роботу гуманітарного коридору, можуть забезпечити його функціонування.

Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України прямують чергові судна.

Також ми писали, що тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі до України прямують 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги.