До одеських портів прямує судно на завантаження
На завантаження до портів Великої Одеси прямує чергове судно. Наразі балкер DSM London перебуває біля гирла Дунаю, точний його маршрут невідомий.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Що відомо про судно
Балкер DSM London має дедвейт 22,9 тис. тонн та прямує під прапором Барбадосу. Після завантаження з українським збіжжям вирушить до країн Азії.
Робота гуманітарних коридорів
З портів Великої Одеси вийшло понад 60 суден. Сили оборони, попри намагання країни-агресорки дискредитувати роботу гуманітарного коридору, можуть забезпечити його функціонування.
Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України прямують чергові судна.
Також ми писали, що тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі до України прямують 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги.
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