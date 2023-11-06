До портів Великої Одеси прямує чергове судно на завантаження

Торгове судно у морі. Фото: VesselFinder

На завантаження до портів Великої Одеси прямує чергове судно. Наразі балкер Soul Mercy під прапором Панами перебуває неподалік Чорноморська.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Що відомо про судно

Судно Soul Mercy має дедвейт 31,9 тис. тонн та прямує на завантаження попередньо до порту Чорноморська. Після цього з українським збіжжям вирушить до країн Азії.

Балкер Soul Mercy у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота гуманітарних коридорів

З портів Великої Одеси вийшло понад 60 суден. Сили оборони, попри намагання країни-агресорки дискредитувати роботу гуманітарного коридору, можуть забезпечити його функціонування.

Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України йдуть чергові судна.

Також ми писали, що тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі до України прямують 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги.