До портів Великої Одеси прямує чергове судно на завантаження
На завантаження до портів Великої Одеси прямує чергове судно. Наразі балкер Soul Mercy під прапором Панами перебуває неподалік Чорноморська.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Що відомо про судно
Судно Soul Mercy має дедвейт 31,9 тис. тонн та прямує на завантаження попередньо до порту Чорноморська. Після цього з українським збіжжям вирушить до країн Азії.
Робота гуманітарних коридорів
З портів Великої Одеси вийшло понад 60 суден. Сили оборони, попри намагання країни-агресорки дискредитувати роботу гуманітарного коридору, можуть забезпечити його функціонування.
Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України йдуть чергові судна.
Також ми писали, що тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі до України прямують 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги.
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