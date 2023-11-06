В порты Большой Одессы идет очередное судно на загрузку
На загрузку в порты Большой Одессы следует очередное судно. В настоящее время балкер Soul Mercy под флагом Панамы находится недалеко от Черноморска.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Что известно о судне
Судно Soul Mercy имеет дедвейт 31,9 тыс. тонн и следует на загрузку предварительно в порт Черноморска. После этого с украинским зерном отправится в страны Азии.
Работа гуманитарных коридоров
Из портов Большой Одессы вышло более 60 судов. Силы обороны, несмотря на попытки страны-агрессора дискредитировать работу гуманитарного коридора, могут обеспечить его функционирование.
Напомним, за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут очередные суда.
Также мы писали, что временными гуманитарными коридорами в Черном море в порты Одессы начали заходить импортные грузы. В настоящее время в направлении Украины идут 70 судов, однако еще несколько десятков ждут очереди.
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