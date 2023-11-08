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В одесские порты следует судно на загрузку

8 ноября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесские порты следует судно на загрузку
Балкер DSM London. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На загрузку в порты Большой Одессы следует очередное судно. В настоящее время балкер DSM London находится около устья Дуная, точный его маршрут неизвестен.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Балкер DSM London имеет дедвейт 22,9 тыс. тонн и следует под флагом Барбадоса. После загрузки с украинским зерном отправится в страны Азии.

Балкер Soul Mercy в Черном море. Фото: скриншот

Работа гуманитарных коридоров

Из портов Большой Одессы вышло более 60 судов. Силы обороны, несмотря на попытки страны-агрессора дискредитировать работу гуманитарного коридора, могут обеспечить его функционирование.

Напомним, за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут дежурные суда.

Также мы писали, что временными гуманитарными коридорами в Черном море в порты Одессы начали заходить импортные грузы. Сейчас в Украину направляются 70 судов, однако еще несколько десятков ждут очереди.

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