Зернові коридори у Чорному морі стали ефективнішими без РФ, — Плетенчук

Судно з продовольством у морі. Фото: ВВС

Вже понад два місяці активно функціонують гуманітарні коридори у Чорному морі. Військові зазначають, що після виходу з зернової угоди російської сторони, процес експорту став менш затягнутим.

Про це в етері Новини.LIVE повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, РФ систематично вигадувала причини затримки суден, зокрема у Босфорі. В середньому це було до 10 одиниць на день.

"Це дуже мало, враховуючи, що 90% українського експорту покладалося на морські шляхи. Окрім того, вони постійно викручували нам руки, ставили нові умови, вимагали розблокувати аміакопровід (мається на увазі аміакопровід "Тольятті — Одеса". — Ред.). Одним словом, постійно намагалися шантажувати нас наявністю цього не дуже працюючого коридору", — сказав Плетенчук.

Безпечні коридори у Чорному морі

Також Плетенчук зазначив, що наразі ВМС визначили найбільш безпечний маршрут, яким можуть пересуватися цивільні судна у акваторії Чорного моря.

"Звісно, він залишається гуманітарним і торговельним шляхом, який так потрібен нашій країні, і в його забезпеченні бере участь багато Сил оборони та безпеки", — додав речник ВМС.

Нагадаємо, Україна разом із британськими страховиками утворила механізм страхування суден, якій заходять у тимчасові гуманітарні коридори у Чорному морі. Таким чином, торгові балкери можуть убезпечити себе від можливих провокацій РФ або ворожих мін, які дрейфують на хвилях