Зерновые коридоры в Черном море стали эффективнее без РФ, — Плетенчук

Судно с продовольствием в море. Фото: BBC

Уже больше двух месяцев активно функционируют гуманитарные коридоры в Черном море. Военные отмечают, что после выхода из зернового соглашения российской стороны процесс экспорта стал менее затянутым.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, РФ систематически придумывала причины задержки судов, в том числе в Босфоре. В среднем это было до 10 единиц в день.

"Это очень мало, учитывая, что 90% украинского экспорта полагалось на морские пути. Кроме того, они постоянно выкручивали нам руки, ставили новые условия, требовали разблокировать аммиакопровод (имеется в виду аммиакопровод "Тольятти — Одесса". — Ред.). Одним словом, постоянно пытались шантажировать нас наличием этого не очень работающего коридора", — сказал Плетенчук.

Безопасные коридоры в Черном море

Также Плетенчук отметил, что в настоящее время ВМС определили наиболее безопасный маршрут, по которому могут передвигаться гражданские суда в акватории Черного моря.

"Конечно, он остается гуманитарным и торговым путем, который так нужен нашей стране, и в его обеспечении участвует много сил обороны и безопасности", — добавил спикер ВМС.

Напомним, Украина вместе с британскими страховщиками образовала механизм страхования судов, который входит во временные гуманитарные коридоры в Черном море. Таким образом, торговые балкеры могут обезопасить себя от возможных провокаций РФ или вражеских мин, дрейфующих на волнах.