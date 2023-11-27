У порту на Одещині збільшилася кількість суден під завантаження

Судна у порту Рені.Фото: скриншот

Станом на понеділок, 27 листопада, в порту "Рені" Одеської області збільшилася кількість цивільних суден. Наразі на Дунаї стоїть 43 балкери, що в понад 4 рази більше, порівняно з минулим тижнем.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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За даними ресурсу, також сьогодні у порту "Ізмаїл" на завантаження чекало 22 судна. Очікувалося прибуття ще одного, а чергу в черзі до Рені стоять вже 11 цивільних балкерів.

Шторм ускладнює транспортування зерна

Через складні погодні умови в Одеському регіоні ускладнилася обробка вантажів у морських портах. Зокрема, в Одеському порту тривало розчищення терміналів, очікувалося відновлення електроживлення.

А от у порту "Чорноморськ", попри ускладнення з вивантаженням через перебої в електроживленні та погодні умови, обробку вантажів проводили. Також на Дунаї порт "Ізмаїл" обробку вантажів після короткої перерви було відновлено, проте відмічалися труднощі під час підвезення вантажів.

Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що вже понад два місяці активно функціонують гуманітарні коридори у Чорному морі. Військові зазначають, що після виходу із зернової угоди російської сторони процес експорту став менш затягнутим.